(Salzhemmendorf) Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat wurde an der "Kalkröse" in eine Bäckerei eingebrochen.

Unbekannte Täter drangen in der letzten Nacht, vom 24. auf den 25. Juni 2019, durch ein Fenster in die Bäckerei ein. Im Inneren der Bäckerei öffneten die Täter dann mit Hilfe eines Trennschleifers einen Tresor.

Bei dieser sogenannten "kalten" Arbeit muss sich ein Täter verletzt haben, denn die Kriminaltechnik der Polizei konnte am Tatort Blutanhaftungen sichern.

Aus dem Tresor wurde Bargeld gestohlen.

Da die Arbeit nicht lautlos abgelaufen sein dürfte, erbittet die Polizei Hinweise zum Tatgeschehen, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon 05153/5122 (Polizei Salzhemmendorf) oder unter Tel. 05151/933-222 (Polizei Hameln).

