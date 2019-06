Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wohnwagen und Zelt brennen nieder

Hameln (ots)

(Wallensen) Am So., 23.6.19, gegen 15Uhr, gerieten auf dem Campingplatz am Humboldtsee Wohnwagen und Vorzelt eines 64-Jährigen in Brand.

Die auf der Parzelle anwesenden fünf Personen (Großeltern, Eltern und ein Kleinkind) konnten sich in Sicherheit bringen, bevor Wohnwagen und Vorzelt niederbrannten.

Bis zum Eintreffen der umliegenden Ortsfeuerwehren entwickelte sich eine starke Hitze, die auch auf zwei Nachbarparzellen wirkte: Dort aufgestellte Campingwagen und -zelte wurden ebenfalls stark beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mind. 50.000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei geriet der Wohnwagen auf Grund eines technischen Defektes an einer elektrischen Zuleitung zu einem Durchlauferhitzer in Brand.

