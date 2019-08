Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Engelbergtunnel erneut gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem der Brandmeldealarm in der Nacht zum Donnerstag ausgelöst worden war (wir berichteten am 15.08.2019), kam es auf der BAB 81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg am Freitag gegen 03.20 Uhr zu einem erneuten Alarm im Engelbergtunnel. Grund hierfür waren vermutlich Bauarbeiten. Alarmierte Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stellten im Anschluss bei der Überprüfung des Tunnels nichts Auffälliges fest. Der gesperrte Tunnel konnte jedoch nicht sofort wieder freigegeben werden, da der hinzugezogene Techniker aufgrund einer technischen Störung Probleme mit der Freischaltung hatte. Letztendlich wurde das Problem gelöst und die Sperrung in beiden Richtungen gegen 05.00 Uhr aufgehoben. Der Verkehr konnte allerdings nicht lange fließen, da gegen 07.10 Uhr die Ampeln des Tunnels wieder wegen eines Brandalarms auf Rot standen. Grund hierfür war vermutlich ein technischer Defekt an den Feuerlöschentnahmestellen. Nachdem die Feuerwehren den Tunnel mit negativem Ergebnis inspiziert hatten, wurden die Ampeln gegen 07.50 Uhr wieder auf Grün gesetzt.

