POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Notebooks aus VW entwendet; Ludwigsburg: Opel übersieht Roller

Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Notebooks aus VW entwendet

An einem in der Enzstraße geparkten VW Polo schlug ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein. Nach Entriegeln des Kofferraums entwendete er zwei Arbeitstaschen, in denen sich je ein Notebook Lenovo, je ein Google-Mobiltelefon und diverse Unterlagen befanden. Außerdem wurde ein E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet, der sich auch im Kofferraum befand. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 3.500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Telefon 07142/4050 zu melden.

Ludwigsburg: Opel übersieht Roller

Eine 86-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 15.25 Uhr mit ihrem Opel Corsa aus einer Garageneinfahrt in der Neckargröninger Straße aus. Mutmaßlich übersah sie dabei eine 52-Jährige auf ihrem Roller und stieß mit ihr zusammen. Die Rollerfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg (Telefon: 07141/185353) in Verbindung zu setzen.

