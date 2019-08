Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ost: Werkzeug gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann lud am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Kastanienallee in Ludwigsburg-Ost diverses Werkzeug aus seinem Fahrzeug aus. Dieses Werkzeug benötigte er für eine Wohnungsrenovierung. Nachdem er einen Teil in die Wohnung gebracht hatte, musste er bei Wiederkehr zum Fahrzeug feststellen, dass ein Werkzeugtrolley der Marke "Würth" samt Werkzeug entwendet wurde. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141/18-5353 zu melden.

