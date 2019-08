Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein nicht mehr fahrbereiter PKW und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 10.35 Uhr in der Karlstraße in Eltingen ereignete. Eine 39 Jahre alte Chrysler-Fahrerin war in der Friedenstraße in Richtung der Brennerstraße unterwegs. Als sie die Kreuzung mit der Karlstraße passieren wollte, übersah sie vermutlich einen 33 Jahre alten Opel-Lenker, der aus Richtung der Leonberger Straße kam, und nahm diesem die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Chrysler musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden.

