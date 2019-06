Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Haftbefehlsvollstreckung mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (13.06.2019) in der Ossietzkystraße einen Haftbefehl gegen eine 28 Jahre alte Frau vollstreckt und dabei einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Beamten suchten die 28-Jährige gegen 22.00 Uhr in ihrer Wohngemeinschaft auf, um einen Vollstreckungshaftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe aufgrund einer Verurteilung wegen Rauschgifthandels zu vollziehen. Dabei fanden sie bei ihr eine geringe Menge Marihuana und Ecstasy auf. Aus einem weiteren Zimmer der Wohngemeinschaft drang Cannabisgeruch. Dort trafen die Beamten auf den 36-Jährigen, der soeben einen Joint rauchte. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung des Zimmers fanden sie neben verschiedenen Streckmitteln und Medikamenten eine geringe Menge Marihuana, rund zwei Gramm Kokain, 28 Ecstasy-Tabletten, rund 18 Gramm Haschisch und etwa drei Gramm Amphetamin. Die 28 Jahre alte Deutsche wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, der einschlägig vorbestrafte 36-jährige Deutsche wird am Freitag (14.06.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

