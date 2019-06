Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Gaststätteneinbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag (14.06.2019) zwei 16 und 18 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die offenbar in eine Gaststätte am Seilerwasen eingebrochen sind. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Tatverdächtigen zunächst, ein Fenster der Gaststätte einzuschlagen. Als das misslang, kletterten sie offenbar auf das Dach, hebelten dort eine Holzlatte weg, zerschnitten das darunterliegende Vlies und gelangten nach Durchsägen eines Kantholzes in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie Spülküche und Lager und versuchten eine Kasse aufzuhebeln. Ein Passant hörte gegen 02.10 Uhr Stimmen und verdächtige Klopfgeräusche und verständigte die Polizei. Die Beamten umstellten das Gebäude, dabei waren lautstarke Geräusche aus dem Inneren zu vernehmen. Nachdem der Besitzer einen Schlüssel überbracht hatte, konnten die Beamten eine Türe aufschließen und die Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, der Sachschaden an Gebäude und Inventar beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7.000 Euro.

