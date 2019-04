Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Geld und Handy geraubt-

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am 04.04.19, gegen 19:30 Uhr, erschien ein 23-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, dass er kurz zuvor an der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof von einem Mann mit einem Messer bedroht, geschlagen und in den Kurpark dirigiert worden sei. Dort habe ihn der Täter zur Herausgabe seines Gelbeutels mit einem geringen Bargeldbetrag und persönlichen Papieren gezwungen. Weiterhin musste er ihm sein mitgeführtes Handy aushändigen. Nach Angaben des Opfers soll es sich bei dem Täter um einen ihm bekannten 24-jährigen Mann handeln. Dieser konnte trotz durchgeführter Fahndungsmaßnahmen, an denen auch Kräfte aus den umliegenden Polizeidienststellen beteiligt waren, vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen räuberischer Erpressung erstattet. Der 23-jährige Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

