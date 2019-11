Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfallflucht auf der L 415 zwischen Harthausen und Winterlingen: Zeugenaufruf

Konstanz (ots)

--

Harthausen - Winterlingen, L415

Unfallflucht auf der Landesstraße zwischen Harthausen und Winterlingen - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagspätnachmittag, gegen 16:50 Uhr, ist es zwischen Harthausen und Winterlingen auf der Landesstraße 415 bei einem Überholvorgang durch einen Seat-Fahrer zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Der derzeit noch unbekannte Fahrer eines dunklen Seat Ibizas war in einer kleineren Fahrzeugkolonne von Harthausen in Richtung Winterlingen unterwegs. Schon auf der Fahrt fiel der Seat anderen Verkehrsteilnehmern durch Drängeln und dichtes Auffahren auf. Schließlich überholte der Seat-Fahrer und streifte hierbei die linke Fahrzeugseite eines von ihm überholten Mercedes der C-Klasse, wobei an dem Mercedes der linke Außenspiegel abgerissen wurde. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ohne anzuhalten flüchtete der Seat-Fahrer in Richtung Winterlingen. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des Seats sichergestellt werden. Demzufolge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen Seat Ibiza aus dem Bauzeitraum von 2008 bis 2015 handeln. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Albstadt (07432 955-0) entgegen.

