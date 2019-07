Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer durch Zigarette, eine Person verletzt Rendsburg, im Rotenhöfer Weg, kam es Heute (08.07.2019) zu einem Feuer in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus.

Rendsburg (ots)

Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 08.07.2019, 17:04 Uhr Feuer (FEU 00).

In Rendsburg brannte es am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer war im Bereich des Wohnzimmers. Die Bewohnerin ist mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Sie bemerkte es noch rechtzeitig und Alarmierte die Feuerwehr. Die Bewohnerin hat sich selbst ins Freie gerettet. Die Feuerwehr konnte durch Ihr schnelles Eingreifen schlimmeres verhindern, ein Atemschutztrupp ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung und brachte das Brandgut ins freie. Die Verletzte Person wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in die Imland Klinik Rendsburg gebracht, da sie Rauchgase eingeatmet hatte. Insgesamt waren vier Feuerwehrfahrzeuge, zwei Rettungswagen sowie ein Streifenwagen im Einsatz. Über die Schadenshöhe kann keine Auskunft erteilt werden.

