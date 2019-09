Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 69jähriger Fahrzeugführer gerät in Edewecht unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in Polizeikontrolle +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 01.09.2019, gegen 13:40 Uhr geriet ein 69jähriger Fahrzeugführer aus Edewecht in Edewecht, Ortsteil Wildenloh, in eine Verkehrskontrolle der Polizei Bad Zwischenahn. Bei dem Fahrzeugführer wurde merklicher Alkoholgeruch wahrgenommen und eine Überprüfung am Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,39 Promille. Aus diesem Grunde wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Da der 69jährige seinen Führerschein unlängst in amtliche Verwahrung geben musste, wurden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

