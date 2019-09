Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemeldungen des Einsatz- und Streifendienst II der PI Oldenburg-Stadt/Ammerland 30.08.-01.09.2019 +++

Oldenburg (ots)

Der Einsatz- und Streifendienst II der PI Oldenburg-Stadt/Ammerland verlebte nicht nur wegen des Stadtfestes ein arbeitsreiches Wochenende. Neben diversen Anzeigen wegen Verlust und Auffinden von Gegenständen sowie Diebstahlsanzeigen kam es auch zu zahlreichen Polizeieinsätzen im Zuständigkeitsbereich. Entsprechend mussten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht nur in mehreren Fällen Streitigkeiten schlichten und für die Einhaltung der Nachtruhe sorgen, sondern auch eine Vielzahl an Verkehrsunfällen, Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen aufnehmen.

++Sachbeschädigung durch Graffiti++

In der Zeit vom 30.08.2019, 20:00 Uhr, bis 31.08.2019, 6:00 Uhr, kommt es in der Emsstraße, 26135 Oldenburg zu diversen Farbschmierereien. Bei der geschädigten Firma wurde u.a. die Laderampe, ein Garagentor und vier Blumenkübel mit weißer und schwarzer Schrift beschmiert. Zeugen werden gebeten sich unter 0441-7904215 bei der Polizei zu melden. (1041479)

++Körperverletzungsdelikt++

In den frühen Morgenstunden des 01.09.2019 kam es vor einer Diskothek in der Mottenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Was war geschehen? Ein Gast begehrte Einlass in die Diskothek und erhielt hierfür am Eingang einen Eintrittsstempel. In der Folge entflammte ein Streit über die Positionierung des Eintrittstempels, sodass der Gast von einem Mitarbeiter zum Verlassen der Örtlichkeit aufgefordert wurde. Draußen kam es letztendlich zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem Gast und einem Mitarbeiter.

++Verkehrsunfallgeschehen++

Zu einem Spurwechselunfall auf der Huntestraße kam es am 31.08.2019, gegen 22:20 Uhr. Im Bereich der Verkehrsunfallörtlichkeit verläuft die Huntestraße zweispurig. Entsprechend fuhren die beiden beteiligten Pkw zunächst nebeneinander, ehe der Daimler des Unfallverursachers einen Fahrstreifenwechsel beabsichtigte und dabei den neben ihm fahrenden Audi touchierte. Da Sachschäden an beiden Pkw entstanden, wurde die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 30-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und auf der Polizeidienststelle durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der aus Bad Zwischenahn kommende Verursacher hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren zu verantworten.

Bereits am Freitagabend befuhr ein 75-jähriger Herr gegen 23:27 Uhr die Wallstraße mit seinem Pkw in Richtung Heiligengeistwall. Im Bereich einer Kurve fuhr der Unfallverursacher einer auf dem Gehweg befindlichen 17-jährigen Fußgängerin über den rechten Fuß. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Audi-Fahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,41 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und auf der Polizeidienststelle von einem Arzt durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904215

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell