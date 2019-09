Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochmorgen, den 25.09.2019, stoppten Polizeibeamte einen alkoholisierten Autofahrer auf einem Parkplatz an der Schweriner Straße, dank eines aufmerksamen Zeugen.

Gegen 10:05 Uhr meldete ein Zeuge einen Mann, der auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Teutoburger Straße augenscheinlich eine ganze Flasche Schnaps trank und sich dann in seinen Mercedes setzte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 54-jährigen Bielefelder auf einem Parkplatz an der Schweriner Straße anhalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der 54-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur nächstgelegenen Wache gebracht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Fahrzeugschlüssel und der Fahrzeugschein sichergestellt.

