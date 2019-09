Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag, 21.09.2019 um 14:50 Uhr befuhr ein 18 jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem Pkw (Mini)die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Moyland und beabsichtigte nach links in die Schulstraße einzubiegen. Beim Abbiegvorgang übersah er einen 59 jährigen Kradfahrer aus Goch, der die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Kleve befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem sich der Kradfahrer schwer verletzte. Er wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort dem Krankenhaus Kleve zugeführt. Der 18 Jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Das Motorrad der Marke Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle von der Polizei gesperrt.

