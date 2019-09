Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Doppelhaus

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Am Freitag, 20.09.2019 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 22:40 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terassentür in ein Doppelhaus an der Rheinstraße ein. Beide Haushälften sind durch Türen innerhalb des Gebäudes miteinander verbunden. Während die unbekannten Täter in der einen Hälfte mehrere Räumlichkeiten durchsuchten, wurde die andere Hälfte nur kurz betreten. Vermutlich wurden die Täter durch einen im Obergeschoß befindlichen Hund gestört, der sich sich lautstark durch Bellen bemerkbar machte.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040

