Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Goch (ots)

Am 20.09.2019 um 17:20 kam ein 21-jähriger PKW-Führer aus Weeze auf dem Hülmer Deich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 21-jährige fuhr in Richtung Hülm und in Höhe Hausnummer 161 setzte er seinen Audi A3 in den Graben. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zum Krankenhaus Goch gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro.

