Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

13jährige schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Freitag, 20.09.2019, gegen 18:40 Uhr, befuhr eine 13jährige aus Straelen mit ihrem Fahrrad die Gartenstraße in Richtung Rathausstraße. An der Kreuzung Rathausstraße/Gartenstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 48jährigen PKW-Fahrerin aus Geldern, welche die Rathausstraße in Fahrtrichtung Bofrost befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 13jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zu einer Spezialklinik geflogen werden musste. Lebensgefahr kann dennoch mittlerweile ausgeschlossen werden. Angehörige wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es am Unfallort zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell