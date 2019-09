Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Exhibitionismus

Kleve (ots)

Am Freitag, 20.09.2019, 14:30 Uhr, näherte sich eine männliche Person in einer Grünanlage an der Brüningstraße fußläufig einer vor ihr laufenden Frau. Durch die Annäherung aufmerksam geworden, stellte diese fest, dass sich der Mann mit herunter gelassener Hose am Geschlechtsteil manipulierte. Er sprach die Frau daraufhin unsittlich an, worauf diese die Örtlichkeit verließ. Der Unbekannte war mit T-Shirt und Jeans bekleidet. Er kann als schlank und ca. 175cm groß mit rot-blonden Haaren beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

