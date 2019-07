Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Rodalben (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde ein Opel Zafira gegen 17:30 Uhr in der Straße "Am Rappenkopf" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Kontrolle ergaben sich beim 80jährigen Fahrer Anzeichen auf Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 1,01 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, eine Blutprobe wurde entnommen.

