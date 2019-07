POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Polizeidirektion Pirmasens

Am 27.07.2019, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein Rennradfahrer die K 6 aus Richtung Pirmasens-Winzeln kommend in Richtung Pirmasens-Gersbach. In der Ortsdurchfahrt Gersbach wurde ihm durch einen PKW die Vorfahrt genommen, sodass der Fahrradfahrer mit dem PKW zusammenstieß und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

