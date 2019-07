Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 19:30 Uhr und 08:45 Uhr, wurde ein im Friedrich-Ebert-Ring geparkter VW Touran beschädigt. Ein unbekannter Täter versuchte, den linken Außenspiegel abzutreten. Dies misslang zwar, aber es entstanden Kratzer am Kunststoffgehäuse des Spiegels und im Lack der Fahrertür. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

