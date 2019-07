Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Frau verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall bei Hasede

Hildesheim (ots)

(jpm)Am 29.07.2019, gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 6, kurz vor der Ortschaft Hasede, ein Verkehrsunfall bei dem eine 46-jährige Frau aus Grünenplan mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sie wurde schwerstverletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert, wo sie am Abend ihren Verletzungen erlag.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verursachte die 46-jährige kurz vor dem schweren Unfall bei Hasede bereits einen anderen Unfall. Dabei befuhr sie die B 6 aus Richtung Berliner Kreisel in Richtung Steuerwalder Straße. Kurz hinter der dort eingerichteten Baustelle prallte der Kia gegen die Mittelschutzplanke und setzte seine Fahrt fort. Dabei wurden die Mittelschutzplanke sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt.

In der Folge befuhr die Frau die B 6 von Hildesheim in Richtung Hasede. Nachdem sie auf der zweispurigen Fahrbahn einen anderen Pkw überholte, scherte sie etwa 100 Meter vor der Ortschaft Hasede wieder nach rechts ein. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie allerdings weiter über den rechten Fahrstreifen hinaus über den dortigen Fuß- und Radweg und prallte anschließend ungebremst frontal gegen einen Baum.

Die 46-jährige erlitt schwere Verletzungen, war nicht ansprechbar und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch die Berufsfeuerwehr aus dem Pkw befreit und durch den Rettungsdienst in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Dort erlag sie am späten Abend ihren schweren Verletzungen.

Die B 6 war während der Unfallaufnahme bis ca. 17:00 Uhr voll gesperrt.

