Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brände in Hildesheim- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In den Freitagabendstunden brannte es auf einem Grundstück in der Königsberger Straße. Eine Gartenlaube wurde fast vollständig zerstört. Zwei weitere Lauben, sowie ein Gartenzaun und Pflanzen wurden beschädigt.

Auf dem Parkplatz des B1 Baumarktes setzten am 28.07.2019, gegen 02:00 Uhr, Unbekannte Plastikmüll in einem Einkaufswagen in Brand. Es entstand Sachschaden.

Am frühen Sonntagmorgen, 28.07.2019, kam es außerdem in der Schuhstraße, in der Braunschweiger Straße und in der Corvinusstraße zu Fahrzeugbränden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Bereits am Freitagabend, 26.07.2019, brannte eine Gartenlaube in der Königsberger Straße in Hildesheim. Die Gartenlaube sowie vier angrenzende Gartengrundstücke waren von dem Brand betroffen. Das Feuer ist gegen 19:40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich der Gartenlaube ausgebrochen. Die Laube brannte fast vollständig aus. Die Fassade einer Laube auf dem Nachbargrundstück wurde lädiert. Außerdem waren Pflanzen eines weiteren Grundstückes in der Königsberger Straße brandbetroffen. In der Danziger Straße beschädigte das Feuer einen Holzgartenzaun sowie einen Dachstuhl einer Gartenlaube. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Himmelsthür bekämpften das Feuer.

Das Feuer in dem Einkaufwagen beim Baumarkt am 28.07.2019, dass von einer Hildesheimerin entdeckt wurde, wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Der Einkaufswagen wurde durch den Brand demoliert. Das Gebäude wurde nicht beschädigt.

Gegen 04:45 Uhr teilte die Berufsfeuerwehr der hiesigen Polizeiwache den ersten Fahrzeugbrand mit. Ein Opel Agila, der in der Braunschweiger Straße abgestellt war, brannte insbesondere im Heckbereich. Das Feuer wurde von den Kameraden der Feuerwehr bekämpft. Der Lack des Fahrzeuges war fast vollständig verbrannt. Die Fahrzeugscheiben waren gesprungen und der Pkw stand nur noch auf den Felgen.

In der Parkreihe der Braunschweiger Straße stand unmittelbar neben dem Opel ein Ford Fiesta. Das vordere Kennzeichen des Pkw wurde durch die starke Hitzeeinwirkung des Opels verformt. Weitere Schäden konnten vorerst nicht festgestellt werden.

Während der Löscharbeiten wurde in unmittelbarer Nähe ein weiteres Fahrzeug festgestellt, das im vorderen Bereich eines Radkastens brannte. Das Feuer wurde schnell gelöscht, so dass eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Der Opel Astra wurde nur leicht beschädigt.

Während der polizeilichen Aufnahme der Branddelikte gaben zwei Zeugen an, dass sie kurz zuvor in der Schuhstraße eine männliche Person gesehen haben, der einen brennenden Pappkarton unter ein geparktes Fahrzeug geworfen hat. Nachdem die Zeugen ihn ansprachen, flüchtete er mit einem vermutlich silberfarbenen Roller ohne Helm. Sie zogen anschließend den Karton unter dem Ford Fiesta hervor und löschten ihn. Der Pkw wurde durch das Feuer nicht beschädigt.

Zwei Stunden später meldete ein Anwohner der Nordstadt einen Fahrzeugbrand. Der abgemeldete geparkte Ford Fiesta stand in der Corvinusstraße und brannte vollständig aus. Auch diesen Brand löschten die Kameraden der Berufsfeuerwehr Hildesheim.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

