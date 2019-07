Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall in Wohnung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Abend des 28.07.2019, gegen 19:30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Goethestraße in Hildesheim zu einem Überfall. Dabei erbeuteten mehrere Täter unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers eine geringe Menge Marihuana.

Nach vorliegenden Erkenntnissen klopften 4-5 Personen an der Wohnungstür eines 25-jährigen Mieters. Nachdem dieser geöffnet hatte, setzten die unbekannten Personen Pfefferspray ein. Dem Wohnungsinhaber gelang es, die Tür wieder zu schließen. Daraufhin verschafften sich die Personen gewaltsamen Zugang in die Wohnung, in der sich außer dem 25-jährigen noch zwei Besucher befanden. Sie traten die Tür ein, versprühten nochmals Pfefferspray und forderten die Herausgabe von Marihuana und Bargeld. Dabei wurden die Personen mittels einer Pistole und eines Messers bedroht. Die Täter begannen dann selbst die Wohnung zu durchsuchen.

Letztendlich übergab der 25-jährige lediglich eine geringe Menge Marihuana an die Täter, woraufhin diese aus der Wohnung flüchteten. Die drei Personen wurden durch das Versprühen des Pfeffersprays leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Zur Beschreibung der Täter liegen bisher folgende Informationen vor:

Alle Täter sollen mittelgroß, ca. 175 cm, und ca. 25 Jahre alt sein. Bei Tatausführung trugen die Täter teilweise Tücher vor dem Gesicht. Eine Person war mit einem hellen Polohemd und einer Jeanshose bekleidet, hat kurze, braune Haare (an den Seiten rasiert) sowie einen 3-5 Tage-Bart, südländischer Typ.

Ein weiterer Täter soll gelockte Haare haben und war mit einem schwarz-weißen Hemd sowie einer Jeans bekleidet.

Zu den anderen Personen liegen keine weiteren Angaben vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell