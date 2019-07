Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Hoheneggelsen

(wil) Hoheneggelsen In der Zeit zwischen dem 27.07., 22.00 Uhr, und dem 28.07.2019, 13.00 Uhr, haben bisher Unbekannte versucht, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Eisiele in der Hauptraße in Hoheneggelsen zu verschaffen. An der Tür zu einer Eisdiele gehörenden Sanitäranlagen wurde manipuliert. Sie hielt diesem Stand, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Ob der oder die Täter tatsächlich einbrechen und stehlen wollten oder lediglich ihrer Nordurft nachkommen wollten, lässt sich zum derzeitigen Stand nicht sagen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr. 05063/901-0 zu melden.

