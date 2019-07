Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kleiderkammer

Hildesheim (ots)

Harsum, Hoher Weg In der Nacht vom 26.07. auf den 27.07.2019 brach ein unbekannter Täter durch ein rückwärtiges Fenster in die Räumlichkeiten einer Kleiderkammer im Hohen Weg in Harsum ein. Vermutlich wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei nimmt diesbezüglich Hinweise (auch verdächtige Feststellungen im Vorfeld der Tat) unter der Telefonnr. 05066/985-0 entgegen.

