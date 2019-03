Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Brand in Mehrfamilienhaus - Vier Leichtverletzte im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen um 6.45 Uhr meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Alexanderstraße, dass es in dessen Wohnung zu einem Brand gekommen sei. Da sich nach ersten Erkenntnissen noch weitere Personen in dem Haus befanden, rückten Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus. Als kurz darauf die ersten Einsatzkräfte der Polizei am Haus eintrafen, waren bereits Flammen an den Fenstern der Erdgeschosswohnung zu sehen. Mehrere Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Den Beamten gelang es, drei weitere Personen im Haus anzutreffen und ins Freie zu bringen.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit insgesamt 26 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz war, sperrten die Beamten die Alexanderstraße im Abschnitt zwischen Melkbrink und der Auffahrt zur Autobahn für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr komplett ab. Der Brand war um 7.30 Uhr gelöscht; wenige Minuten nach 8 Uhr konnten die Sperrungen schließlich wieder aufgehoben werden. Vier Bewohner des Hauses im Alter von 19 bis 22 Jahren wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe liegen noch keine gesicherten Informationen vor; die betroffene Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt. Spezialisten des Zentralen Kriminaldienstes haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (277236)

