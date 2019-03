Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall im Baustellenbereich der A 28 Richtungsfahrbahn Bremen; Fahrbahn blockiert ++

Oldenburg (ots)

Am 06.03.2019, gegen 14: 20 Uhr, befährt ein 58jähriger Fahrer aus Bad Zwischenahn mit dem LKW den einspurigen Baustellenbereich der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Neuenkruge, in Höhe des Verzögerungsstreifens, gerät er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfährt zunächst zwei Leitbaken und stößt dann mit der rechten Fahrzeugfront gegen den Anpralldämpfer an der Abfahrt Neuenkruge. Anschließend kommt er nicht mehr fahrbereit auf der einspurigen Fahrbahn zum Stehen. Der Verkehr wird für ca. 1,5 Stunden an der Anschlussstelle Neuenkruge, bis zur Bergung des LKW, abgeleitet. Hierdurch kommt es auf der A 28 zu einer erheblichen Staubildung. Durch den Unfall entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 31.000,-Euro

