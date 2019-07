Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in die Waldorfschule

Hildesheim (ots)

In dem Tatzeitraum 26.07.2019, 20:00 Uhr, bis 27.07.2019, 09:30 Uhr, stiegen unbekannte Täter über ein Fenster in die Waldorfschule in der Straße Am Propsteihof in Hildesheim ein. In der Schule hebelten sie mehrere Türen auf und entwendeten einen Tresor.

Die unbekannten Täter drückten einen Holzfensterrahmen der Schule auf und stiegen über die entstandene Öffnung in das Gebäude. In dem Schulkomplex hebelten sie über 20 Türen auf und durchwühlten die Räume und Schränke. Dabei richteten sie einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Teilweise wurden Mobiliar und andere Gegenstände mutwillig zerstört.

Aus einem Büro nahmen die Täter einen Tresor, welcher zuvor aus der Wand gerissen wurde, als Beute auf ihre Flucht.

In dem Tresor waren diverse Papiere sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich eingeschlossen.

Den Ermittlungen zufolge ist zu vermuten, dass die Täter den Tresor mittels eines geeigneten Fahrzeuges über den Parkplatz eines nebenan gelegenen Einkaufsmarktes abtransportierten.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 27000 Euro.

Zeuge, die im näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

