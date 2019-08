Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer nach einem Unfall am Dienstag in Kirchdorf.

Ulm (ots)

Der 68-Jährige radelte laut Polizeiangaben gegen 19 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Aus der Liebherrstraße kam ein Mercedes. Dessen 55-jähriger Fahrer nahm dem Radfahrer die Vorfahrt, weshalb er stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf 1.000 Euro und am Fahrrad auf 100 Euro.

Die Zahl der Unfälle durch Missachten der Vorfahrt im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm sank im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 19 auf 1.831 Unfälle. Missachten der Vorfahrt, zu schnelles Fahren und Fehler beim Überholen sind Ursachen, die auf Eile zurückzuführen sind. Doch Eile sei im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei und mahnt die Autofahrer, sich die Zeit zu nehmen und lieber eine Minute länger unterwegs zu sein, als jemand anderen oder sich selbst zu verletzen und damit sein Leben lang zu zeichnen.

