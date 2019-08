Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige, Süßen - Verletzte bei Unfällen

Drei Leichtverletzte und rund 3.000 Euro Schaden sind das Ergebnis zweier Unfälle am Dienstag in Geislingen und Süßen.

Ulm (ots)

Beim Einfahren aus einem Gelände in der Stuttgarter Straße hatte ein 38-Jähriger nicht aufgepasst. Gegen 17 Uhr ermöglichte ihm ein Busfahrer die Einfahrt. Allerdings übersah der Audi-Fahrer ein Motorrad, das links an dem Bus vorbeifuhr. Der Motorradfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen und seinen 11-jährigen Sozius in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad beträgt laut Polizeiangaben rund 500 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht zusammengestoßen. In Süßen passte ein Senior nicht auf. Er bemerkte nicht, dass gegen 10.15 Uhr in der Heidenheimer Straße ein Ford abbiegen wollte und fuhr auf. Hierdurch erlitt die 39-jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf 2.500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Bereits bei Tempo 50 bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt.

