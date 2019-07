Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Radfahrer gesucht

Dalum (ots)

Die Polizei in Meppen sucht nach einem männlichen Radfahrer, der in der Nacht zu Sonntag auf dem Radweg am Wietmarscher Damm einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Kurz vor 01:15 Uhr kam es in Höhe der Straße Kottheide beinahe zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Nur durch das Ausweichen des geschädigten Radfahrers, konnte eine Kollision verhindert werden. Der Geschädigte stürzte von seinem Rad und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Verursacher kam mit seinem schwarzen Rad aus Richtung Großer Sand und war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er trug einen schwarzen Helm.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

