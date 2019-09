Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. September 2019, 18.15 Uhr

Ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzte sich gestern Abend schwer, als er beim Abbiegen mit einem Pkw zusammenstieß.

Laut derzeitigen Zeugenaussagen wollte der 25-jährige Mann um 18.15 Uhr mit seinem Motorrad von einem Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Oberbilker Allee abbiegen. Dabei übersah er augenscheinlich den Smart eines 51-Jährigen. Der Mann bewegte sich in Fahrtrichtung Schmiedestraße. Der Pkw erfasste den Kradfahrer, so dass dieser mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Krad musste sichergestellt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

