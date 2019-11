POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Bingen

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen erlitt ein 36-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen auf der L 277 bei Hitzkofen. Der Polizei wurde gegen 06.30 Uhr gemeldet, dass ein Auto-Fahrer gegen einen Baum geprallt sei. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats Sigmaringen an der Unfallstelle ergaben, dass der 36-Jährige aus Richtung Wilfingen unmittelbar vor dem Ortsbeginn Hitzkofen in der dortigen abschüssigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war und den Zaun eines Obstgartens durchbrochen hatte. In der Obstwiese überschlug sich das Auto, prallte mit der Front gegen einen großen Birnbaum und schleuderte dann zurück in den Zaun. Durch den Unfall erlitt der Fahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. An der Unfallstelle stellten die Polizisten bei dem 36-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, es wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro, am Maschendrahtzaun wird von etwa 500 Euro Schaden ausgegangen.

Bad Saulgau

Unfall

Sachschaden in einer Höhe von rund 4500 Euro an zwei Fahrzeugen entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Oberamteistraße, Einmündung Schmalgasse. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr von der Schmalgasse in Richtung Oberamteistraße, wollte langsam in den Einmündungsbereich einfahren , übersah dabei jedoch einen von links herannahenden 27-jährigen Opelfahrer und kollidierte mit diesem. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Pfullendorf

Hilflose Person

Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnte am heutigen Montag gegen 01.00 Uhr im Bereich Härle einem älteren Mann in einer Notlage geholfen werden. Der Nachbar hatte telefonisch mitgeteilt, dass aus einem neben seiner Wohnung befindlichen Wohnblock seit ein paar Minuten laute Hilferufe zu hören seien. Vor Ort wurde von den eingetroffenen Polizisten festgestellt, dass der Bewohner, der ansprechbar war, die Tür nicht mehr öffnen konnte, da er vermutlich wegen eines Schlaganfalls gestürzt war. Aufgrund dessen wurde die Feuerwehr zur Notöffnung der Tür hinzugezogen. Der Senior konnte von den Einsatzkräften in der Wohnung auf dem Boden liegend aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Anzeige gegen unbekannte Täter erstattete eine 29-jährige Frau, die am Sonntagmorgen ihren geparkten Renault-Twingo in der Straße "Nordring" beschädigt vorfand. Der Außenspiegel der Fahrerseite war eingetreten worden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 09.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Pfullendorf, Tel. 07552-2016-0, erbeten.

Mengen

Weißer Rauch

Ein Verkehrsteilnehmer teilte am Sonntag gegen 13.00 Uhr per Notruf mit, dass er bei der Biogasanlage in der Blochinger Straße aufsteigenden weißen Rauch gesehen habe und befürchte, dass es brennt. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum vermeintlichen Brandort aus. Dort stellte sich heraus, dass es sich nicht um Rauch, sondern um weißen Wasserdampf handelte, der zuvor bei einem Trocknungsvorgang entstanden war und bei Kälte besonders gut zu sehen ist. Der Einsatz konnte daraufhin rasch beendet werden.

Meßkirch

Mann in Bar verletzt

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 25-jährigen Mann, der vor einem Lokal in der Hauptstraße in der Nacht auf Samstag einen 59-jährigen Mann angegriffen haben soll. Gemäß den bisherigen Ermittlungen waren die beiden Personen unabhängig voneinander Gäste in der Bar und begaben sich laut Zeugenaussagen nach einem Gespräch vor das Gebäude. Aus bislang unbekannten Gründen soll der polizeibekannte 25-Jährige dem 59-Jährigen mit einem mitgeführten Messer eine Schnittwunde im Bauchbereich beigebracht haben, was der Tatverdächtige jedoch bestreitet. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern an.

Meßkirch

Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter pumpten in den vergangenen Tagen etwa 700 Liter aus den Tanks zweier Lkw, die im Bereich "Unterm Ablaß" abgestellt waren. Der in Frage kommende Tatzeitraum umfasst in einem Fall den Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmittag, im anderen Fall ereignete sich der Diebstahl sehr wahrscheinlich am Sonntag. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

