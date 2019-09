Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtrag zur Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit Kind

Rettert (ots)

Am 17.09.2019 gegen 13:20 Uhr wurde in der Rheinstraße in Rettert ein 8jähriger Junge von einem PKW erfasst und hierbei schwer verletzt. Das Kind trat hinter dem Schulbus auf die Fahrbahn und wurde dort von einem vorbeifahrenden PKW erfasst. Aufgrund seiner Verletzungen wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mainz verbracht. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme war zudem der Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432/6010 zu melden.

Polizeiinspektion Diez



