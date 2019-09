Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Nassau (ots)

In Nassau kam es am 17.09.2019, gegen 16:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem grünen Ford Kuga die Freiherr-Vom-Stein-Straße aus Richtung Bahnhof kommend und wollte der Vorfahrtsstraße in Richtung Winden folgen. Der Unfallverursacher befuhr die Obernhofer Straße aus Richtung Innenstadt und wollte geradeaus in Richtung Obernhof fahren. Hier missachtete er den Vorrang der Geschädigten an der dortigen abknickenden Vorfahrt und touchierte sie vorne rechts. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen blauen (Opel?) Kombi handeln. Dieser dürfte ebenfalls rechtsseitig beschädigt sein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems 02603-9700

