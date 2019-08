Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: PKW-Brand in Zetel - Pkw-Insasse leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am frühen Dienstagmorgen, 20.08.2019, geriet gegen 06:35 Uhr auf der Neuenburger Straße während der Fahrt ein PKW Mitsubishi in Brand. Der PKW-Brand, der von den eingesetzten Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Zetel abgelöscht wurde, brannte völlig aus. Der 50-Jährige Insasse wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und wurde in einem Krankenhaus ärztlich behandelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell