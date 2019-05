Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Ermittler haben Wohnhaus nach Brand begutachtet

Hannover (ots)

Mutmaßlich ist ein technischer Defekt Ursache für ein Feuer, das in der Nacht von am Samstag auf Sonntag, 26.05.2019, in einem Wohnhaus an der Feldstraße im Ortsteil Gleidigen ausgebrochen ist. Niemand ist verletzt worden.

Gegen 22:30 Uhr hatten die Bewohner des Hauses Rauch im Keller bemerkt. Versuche, das Feuer eigenständig zu löschen, verliefen erfolglos, so dass die Rettungskräfte hinzugezogen wurden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben heute die Einsatzstelle begutachtet. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrads können keine validen Aussagen zur Brandursache getroffen werden. Die Ermittlungen vor Ort lassen jedoch einen technischen Defekt als wahrscheinlich erscheinen.

Entstanden ist ein Sachschaden schätzungsweise in Höhe von 350.000 Euro. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. /ahm, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell