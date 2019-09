Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Hachenburg (ots)

Am 17.09.2019 gegen 15:15 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die L281 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung "Schneidmühle"/B414. Ein vor ihr fahrender LKW schleuderte beim Überfahren eine hinter einer Kurve auf der Fahrbahn liegende Alu-Richtlatte hoch, welche in der Folge gegen den PKW der Geschädigten prallte. Der PKW wurde dadurch beschädigt. Der Gegenstand dürfte zuvor dort verloren worden sein.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verlierer der Ladung, bitte

an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell