Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 14.09.2019

Delmenhorst (ots)

Trickdiebstahl in Elsfleth, Lerchenstraße

Am 13.09.2019, gegen 11:00 Uhr, klingeln 2 osteuropäische Männer bei der 91jährigen Frau und bitten darum Obst aus ihrem Garten pflücken zu dürfen. Unter Ablenkung (Fragen nach einer Tragetüte, Umfassen der alten Dame) wird diese von dem einen Täter abgelenkt, während der andere in das Schlafzimmer geht und aus einer Umhängetasche 30 Euro Bargeld entwendet. Danach entfernen sich die 2 Männer fußläufig vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft negativ. Falls es zu weiteren ähnlichen Vorfällen in Elsfleth gekommen ist, dann bitte bei der Polizei Elsfleth unter 044042263 melden.

PK Brake



Tel.: 04401/935115

