Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 12.11.2019

Konstanz (ots)

--

Leutkirch im Allgäu

Durchsuchungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete das zuständige Amtsgericht Ravensburg die Durchsuchung der Zimmer von insgesamt fünf Beschuldigten an, die in einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlingen in Leutkirch im Allgäu wohnhaft sind. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, über mehrere Monate hinweg Betäubungsmittel, insbesondere Marihuana, an Minderjährige verkauft zu haben. Die Durchsuchungsanordnungen wurden am Montagvormittag durch Kräfte des Polizeireviers Leutkirch mit Unterstützung weiterer Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums Konstanz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen vollstreckt.

Die Durchsuchungen führten zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln und weiteren Beweismitteln, die für einen Betäubungsmittelhandel sprechen. Die in der Unterkunft angetroffenen Beschuldigten wurden nach Abschluss der Durchsuchungen und nach Durchführung weiterer Ermittlungsmaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Staatsanwältin Tanja Kraemer, Tel. 0751 806-1332,

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissar Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell