Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Samstag im Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr einen in der Heinrich-Heine-Straße geparkten Pkw. Mit einem spitzen Gegenstand, möglicherweise einem Schlüssel, beschädigte er hierbei die Motorhaube und eine Fahrzeugtür. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursachte der 60-jährige Fahrer eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Sambethstraße. Der Mann streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte diesen dadurch an der Frontstoßstange.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Beim rückwärts Ausparken aus einem Grundstück übersah ein 32-jähriger Pkw-Lenker am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Robert-Koch-Straße einen am Straßenrand geparkten Wagen und streifte diesen. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro.

Meckenbeuren

Diebstahl von Kfz-Teilen

Unbekannte Täter verschafften sich über das vergangene Wochenende unerlaubt Zutritt zum Firmengelände eines Autoverwerters in der Benzstraße. An einem VW Golf entwendeten sie dann diverse Fahrzeugteile, unter anderem eine Motorhaube, Fahrer- und Beifahrertüre, sämtliche Sitze, ein Armaturenbrett sowie die Bereifung und die Stoßstangen. An einem weiteren Golf entwendeten sie die Scheibenwaschanlage. Aufgrund der Menge des Diebesguts dürften die Unbekannten mit einem Klein-Lkw oder Lastwagen unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt und sucht Zeugen der Tat oder Personen, die Informationen zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden unter Tel. 07542/94320 erbeten.

Tettnang

Verkehrsunfall

Beim Rangieren stieß am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr eine 64-jährige Pkw-Lenkerin auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wangener Straße mit ihrer Anhängerkupplung gegen einen geparkten Wagen und beschädigte diesen dadurch an der Heckstoßstange. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Markdorf

Zeugensuche zu Verkehrsunfall

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Gutenbergstraße ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte eine 82-jährige Pkw-Lenkerin von der Hahnstraße kommend nach rechts in die Gutenbergstraße einbiegen und übersah hierbei ein auf der Gutenbergstraße in südlicher Richtung fahrendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Durch die folgende Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten setzte der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs seine Fahrt fort, ohne die Personalien auszutauschen oder eine polizeiliche Unfallaufnahme zu ermöglichen. Laut Angaben der 82-Jährigen waren mehrere Zeugen zum Unfallzeitpunkt vor Ort, deren Erreichbarkeiten ebenfalls nicht bekannt sind. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs und möglicher Verantwortlichkeiten bittet das Polizeirevier Überlingen nun die Augenzeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 14.15 im Gewerbegebiet in der Straße "In Oberwiesen". Ein 35-jähriger Pkw-Lenker wollte hinter einem Lkw rückwärts einparken und übersah hierbei den heruntergelassenen Haken an dem Muldenkipper. Der Pkw prallte mit der Heckscheibe gegen den Haken, sodass die Scheibe sowie der Heckspoiler des Fahrzeugs beschädigt würden. Am Lkw entstand augenscheinlich kein Schaden, verletzt wurde niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Geschwindigkeitskontrollen

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen führten am Montag im Zeitraum von 10.15 bis 12.45 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle auf der B 31 in Höhe des Parkplatzes "Wölfele" in Fahrtrichtung Überlingen durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist auf dem Streckenabschnitt auf 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw beschränkt. Es wurden insgesamt knapp 600 Fahrzeuge gemessen, hierbei wurden 20 Verstöße registriert (entspricht etwa 3,4 %). Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einem Pkw betrug 136 km/h.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

