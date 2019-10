Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Brandstiftungen und Einbruch in Kindergarten

Pforzheim (ots)

Am Wochenende wurde die Polizei zu zwei Brandstiftungen und einem Einbruch in Huchenfeld gerufen.

Zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße An der Kirche ein. Nachdem der oder die Täter vergeblich versucht hatten ein Fenster aufzubrechen waren sie kurzerhand die Scheibe ein. Das Büro des Kindergartens wurde durchwühlt und ein Rollcontainer aufgebrochen. Der angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Am Freitag gegen 21.30 Uhr wurde durch eine Zeugin Rauchentwicklung in der Würmstraße festgestellt. Nach Ablöschen des Feuers in einem Holzpavillon konnte festgestellt werden, dass dort die Holzbank in Brand gesetzt worden war. Das Feuer griff daraufhin auf die Innenwand über. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Am Sonntagvormittag brannte die Holzverkleidung und die Dämmung an einem Vereinsheim in der Straße In der Gründ. Das Feuer griff jedoch nicht ins Innere über. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. In beiden Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

