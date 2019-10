Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW überschlägt sich und landet im Garten

Nettetal-Breyell (ots)

Am heutigen 03.10.2019 um 06:40 Uhr befuhr ein 21jähriger Breyeller PKW-Fahrer die Straße Natt aus Richtung Bracht kommend in Richtung Breyell. Er verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam hinter einer Gartenmauer in einem Garten auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer, dem eine Blutprobe entnommen wurde, wurde schwer verletzt dem KH Lobberich zu geführt.

