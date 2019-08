Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Boizenburg (ots)

In Schwanheide bei Boizenburg ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Motorrads beim Einfahren in die Kreuzung Nostorfer Straße/ Zweedorfer Straße den vorfahrtsberechtigten PKW übersehen haben und mit diesem zusammengestoßen sein. In der weiteren Folge stürzte der 56-Jährige und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das Unfallopfer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lüneburg gebracht. Die 61-jährige Fordfahrerin wurde leicht verletzt. Sie wollte sich anschließend selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern weiter an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell