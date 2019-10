Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zusammenstoß zweier Radfahrer - Verursacher fährt weiter

Kempen (ots)

Am Dienstag, gegen 16.00 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall angezeigt, der sich nach Angaben des Anzeigenden gegen 13.30 Uhr auf der Vorster Straße in Kempen ereignete: Ein 56-Jahre alter Radfahrer aus Kempen fuhr aus dem East-Cambridgeshire-Park in Richtung Herckenrathstraße und hielt auf dem Radweg an der Vorster Straße an. Aus Richtung Kempen kam ein Radfahrer. Dieser konnte offenbar nicht mehr richtig bremsen und rutsche mit seinem Fahrrad in das des Kempeners. Beide stürzten, der 56-jährige wurde leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräche stieg der augenscheinlich jugendliche Radfahrer wieder auf sein Gefährt und fuhr in Richtung Vorst weiter, ohne dass er mit dem Kempener Personalien ausgetauscht hatte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Radfahrer. Diese ist ca. 15-18 Jahre alt, und ca. 1,80 Meter groß. Er hat kurze Haare und trug hellblaue Jeans. Er fuhr ein dunkles Hollandrad. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (1172)

