Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Gützenrath: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Niederkrüchten-Gützenrath (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 221 zwischen Niederkrüchten und Heyen zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligte verletzt wurden. Eine 29-jährige Autofahrerin aus Niederkrüchten fuhr von Niederkrüchten in Richtung Heyen und wollte in Höhe Gützenrath nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 30-jähriger Niederkrüchtener (deutsch), der mit seinem Kleintransporter in gleicher Richtung fuhr, bemerkte die wartende 29-Jährige zu spät und fuhr auf deren Pkw auf. Durch die Kollision wurden die 29-Jährige schwer und der 30-Jährige leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Straße musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. /wg (1171)

