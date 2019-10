Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Rauchen erwischt

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife sind Polizeibeamte am Montagnachmittag in der Burgstraße auf drei Jugendliche aufmerksam geworden. Das Trio hielt sich hinter der "Kaiserpfalz" am Rathausplatz auf und rauchte.

Die Überprüfung der Personalien bestätigte den Verdacht: Bei zweien handelte es sich um Jugendliche - zwei 14-jährige Mädchen - nur der männliche Begleiter war bereits volljährig.

Die Mädchen gaben die Zigaretten freiwillig heraus und stimmten der Vernichtung zu. |cri

