Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Vorbeifahren am Fuß erwischt

Kaiserslautern (ots)

Im Vorbeifahren hat ein Autofahrer am Montagvormittag im Kaiserbergring einen Fußgänger "erwischt" und leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 23-Jährige zu Fuß in Richtung Burggraben unterwegs und stand gerade am Straßenrand, als sich der Pkw näherte und ihn am Fuß erfasste. Der junge Mann stürzte zu Boden - der Pkw fuhr weiter.

Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und konnten es der Polizei mitteilen, so dass der Halter ermittelt werden konnte. Wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Der 23-Jährigte klagte vor Ort über Schmerzen im Fuß. Er wurde deshalb zunächst vom Rettungsdienst versorgt und dann für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. |cri

